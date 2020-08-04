الصحة تسجل 2836 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/04 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تقصف مواقع حدودية مع السليمانية سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “تقدم” ان “وزارة الصحة فصحت (16813) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1059619)”.وفيما يلي الموقف الوبائي لليوم …

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