2020/08/04 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي..تسجيل 2836 اصابة جديدة بكورونا و1992 حالة شفاء المركز الخبري الوطني.

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