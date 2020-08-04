الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 2836 إصابة جديدة ووفاة 83 حالة وشفاء 1992 مصاباً

2020/08/04 | 15:18 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ( 1992) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 381

بغداد / الكرخ 309

مدينة الطب 104

النجف الأشرف 135

السليمانية 27

أربيل 82

دهوك 5

كربلاء 186

كركوك 64

ديالى 89

واسط 88

البصرة 127

ميسان 52

بابل 132

الديوانية 78

ذي قار 60

الأنبار 32

نينوى 33

صلاح الدين 8

- الإصابات الجديدة: 2836 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 373

بغداد الكرخ 330

مدينة الطب 66

النجف 129

السليمانية 44

أربيل 244

دهوك 60

كربلاء 296

كركوك 128

ديالى 89

واسط 106

البصرة 207

ميسان 135

بابل 194

الديوانية 97

ذي قار 41

الأنبار 68

المثنى 55

نينوى 112

صلاح الدين 62

- الوفيات 83 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 3

السليمانية 8

أربيل 5

دهوك 1

كربلاء 2

كركوك 3

ديالى 1

واسط 5

البصرة 6

ميسان 2

بابل 14

الديوانية 4

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 2

صلاح الدين 3

مجموع حالات الشفاء: 96103 (نسبة الشفاء 71.3 %)

مجموع الإصابات: 134722

الراقدون الكلي: 33602

الراقدون في العناية المركزة: 511

مجموع الوفيات: 5017

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