الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 2836 إصابة جديدة ووفاة 83 حالة وشفاء 1992 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 2836 إصابة جديدة ووفاة 83 حالة وشفاء 1992 مصاباً
2020/08/04 | 15:18 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ( 1992) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   381

بغداد / الكرخ      309

مدينة الطب        104

النجف الأشرف    135

السليمانية          27   

أربيل               82

دهوك                5            

كربلاء             186

كركوك             64

ديالى               89

واسط              88           

البصرة             127

ميسان               52

بابل                 132  

الديوانية            78  

ذي قار             60

الأنبار               32     

نينوى                33 

صلاح الدين        8              

    

 

- الإصابات الجديدة: 2836 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   373

بغداد الكرخ     330   

مدينة الطب      66   

النجف            129

السليمانية        44        

أربيل            244

دهوك            60                

كربلاء        296 

كركوك       128   

ديالى          89

واسط         106 

البصرة       207

ميسان         135 

بابل           194 

الديوانية       97  

ذي قار        41

الأنبار          68

المثنى          55

نينوى          112 

صلاح الدين    62    

 

 

- الوفيات 83 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     8

بغداد الكرخ        9 

مدينة الطب        2

النجف             3 

السليمانية          8

   أربيل          5 

دهوك            1                 

كربلاء          2 

كركوك         3 

ديالى            1

واسط           5 

البصرة         6 

ميسان          2 

بابل           14

الديوانية       4 

ذي قار        2    

المثنى          3                

نينوى           2 

صلاح الدين      3               

  

مجموع حالات الشفاء:  96103 (نسبة الشفاء  71.3  %)                       

مجموع الإصابات:   134722                                                 

الراقدون الكلي:         33602                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 511                                                  

مجموع الوفيات:   5017

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