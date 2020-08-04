2020/08/04 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مشاهد مرعبة لعشرات المواطنين ، ضمنهم نساء ، غالبيتهم شباب يهاجمون شاحنات بائعي الأضاحي وينقضون عليها سطوا ونهبا في مشاهد لا تختلف عن تلك التي نقلتها القنوات الأجنبية لحظة سقوط نظام صدام الحسين وما رافقها من نهب للمحلات التجارية والأبناك.



خلفية المشاهد واحدة وإن اختلفت الظروف .



فثقافة الغنيمة التي تستشري في المجتمع تجد جذورها في الموروث الثقافي الفقهي وف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل النهب بسوق الأضاحي ومستشفى بنسليمان. - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل النهب بسوق الأضاحي ومستشفى بنسليمان. - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).