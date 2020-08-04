8-8 بيان البيانات : آخر الداء الكي؟! - كاظم الحناوي

2020/08/04 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الحناوي كاظم الحناوي - Kadhum Al Hanawiالى الباكين على أيام صدام لانهم خائفون من أن تحتلنا إيران التي هزمناها ببيان البيانات 8-8-1988، وأنا اتفق معهم ..



لكن هل تعرفون لماذا تريد ان تحتلنا إيران؟ لقد وقع الايرانيون معنا وقف اطلاق النار بعد ان رجعنا الى الصفر يعني لا (رجع شط العرب) ولا قضينا على احزاب ايران في العراق..



منذ ذلك التاريخ، هل تعرفون كم مرة دخلت ايران ودول الجوار في حرب مباشرة مع اي دولة ؟! ......





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