الحصين ... الرقم ستة واسرار الحروف هل الحصين هو سر الحياة في الجسد - عزيزو عبد الرحمان

2020/08/04 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزيزو_عبد_الرحمان حين كنت طالبا بالماجستير بجامعة بسكرة بالجزائر كان الأستاذ بلوم يشرح لنا الحصين بطريقة فلسفية تاريخية ويحدثنا أن العلم واحد وأن الحضارة نبعت من الشرق ما فهمته اندك أن الحصين هو اعظم نقطة في الإنسان وربما كان هو سر الروح وانه يشبه الرقم ستة الذي هو سر الكون ككل ويشبه حصان البحر أغرب الكائنات البحرية ففهي هذه الكائنات الذكور هم الذين يلدون وينجبون الصغار، فبدلا من نمو جنين فرس البحر في بطو ......





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