اندلاع حريق بمدينة صناعية قرب طهران

2020/08/04 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام الإيراني، عن اندلاع حريق واسع في إحدى المدن الصناعية شمال شرقي العاصمة طهران.

وأكدت وسائل الاعلام الرسمية، إضافة الى موقع “إيران إنترناشيونال المعارض”، نقلا عن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في العاصمة طهران “جلال ملكي”، أكدت ان النيران اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، في ثلاث وحدات إنتاج، ومبنى من طابقين ومخازن على مساحة الفين وخمسمئة متر، في مدينة “جاجرود برديس” الخاصة، مضيفة ان فرق الإطفاء من البلدات المجاورة تعمل على إخماد الحريق الذي لم تفصح السلطات عن أسباب اندلاعه.

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