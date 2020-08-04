مفوضية حقوق الإنسان تشدد على ضرورة الإسراع بتشريع قانون العنف الأسري

2020/08/04 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، مجلس النواب الى الإسراع بتشريع قانون العنف الأسري.

وأشار عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح، الى تزايد حالات العنف الاسري بسبب جائحة كورونا، والتي راح ضحيتها العديد من النساء والاطفال وحتى الرجال، مبينا ان إقرار مشروع قانون العنف الأسري يعتبر خطوة مهمة للحد من الانتهاكات التي توجه ضد الأسرة.

وأضاف ان الارتفاع الذي شهدته السنوات الماضية في معدلات العنف الاسري، وتنوع صوره الوحشية التي أدت الى قيام بعض الازواج بحرق اطفالهم او خنقهم او الضرب المبرح للأطفال وللزوجات، وامتناع العديد من المعنفين عن تقديم بلاغات بسبب عدم وجود حماية، يتطلب الإسراع في تشريع القانون ومطالبة الحكومة ومجلس القضاء باتخاذ إجراءات لمعاقبة مرتكبي العنف الاسري.

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