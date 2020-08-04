علماء: الديناصورات كانت تصاب بمرض يعاني منه البشر في العصر الحالي

2020/08/04 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اكتشف علماء كنديون لأول مرة أن الديناصورات التي عاشت على كوكب الأرض قبل 77 مليون عام، أصيبت بسرطان العظام الذي يصيب البشر.وبحسب قناة “يورو نيوز”، أظهرت الأبحاث أن بقايا شظايا عظمية بهيكل ديناصور من فصيلة “سينتروسوروس أبيرتوس” مصابة بسرطان العظام الذي يصيب الإنسان والمعروف باسم “أستوساركوما”.“الأستوساركوما” هو فرط نمو العظام غير […]

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