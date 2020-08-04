2020/08/04 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا.وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي، تم رصد الهزة الأرضية في تمام الساعة 09:37 بالتوقيت العالمي، (12:37 بتوقيت موسكو).وكان مركز الزلزال على بعد 175 كيلومتراً شمال شرق مدينة غازي عنتاب (يزيد عدد سكانها عن مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب شرق تركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب شرق تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).