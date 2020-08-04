2020/08/04 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد الملا طلال: حادثة تأخر الطائرة المتوجهة إلى لبنان كان محط اهتمام كبير من رئيس الوزراء ملا طلال: تعيين مدير الخطوط الجوية كان مخالفاً لأمر ديواني يتعلق بحصر هذه المناصب برئيس الوزراء ملا طلال: رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم رئيس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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