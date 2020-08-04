2020/08/04 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن إحباط محاولة للاستحواذ بطرق غير قانونية على عقار عائد لمديرية آثار نينوى، فيما أشارت إلى ضبط متهم في مديرية تربية المحافظة يعمل على تحويل مقاولات الأبنية المدرسية مقابل مبالغ مالية.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أفادت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحبط محاولة لـ”الاستحواذ” على عقار عائد لآثار نينوى المركز الخبري الوطني.

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