بأسعار هي الأرخص.. “غوغل” تعلن عن أول هواتفها الداعمة لـ 5G

2020/08/04 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة “غوغل” عن أول هواتفها الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G فيما خفّضت سعر الهاتف الذي لا يعمل بهذه التكنولوجيا.وكشفت “غوغل” عن نسخة من الهاتف وهما نسخة من الهاتف “بيكسل 4إيه” Pixel 4A والهاتف الجديد “بيكسل 5” Pixel 5.وحددت سعر الهاتفين بأنه يبدأ من 499 دولاراً أميركياً فيما سيتم […]

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