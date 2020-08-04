رئيس الحكومة يصدر توجيها بشـأن الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية

2020/08/04 | 15:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمه بأسرع وقت إلى النزاهة.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، في مؤتمر إن “الاعتداء على الحدث لا يمثل المؤسسة الأمنية وهو تصرف فردي”، مشيرا الى ان “تعيين مدير الخطوط الجوية العراقية كان مخالفاً للأمر الديواني الخاص بحصر […]

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