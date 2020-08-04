2020/08/04 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، إصابة عدد من لاعبي واداريي المنتخب الوطني لكرة القدم.وقال الاتحاد السوري في بيان، اطلعت عليه “تقدم” ان “الفحوص التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني والكادر الفني والإداري يوم أمس، كشفت عن إصابة كل من “اللاعبين: مارديك مارديكيان- محمد عنز- أحمد أشقر- أحمد الأحمد ومن الكادر الفني والإداري: عساف خليفة- وسام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل مواجهة اسود الرافدين..



كورونا يضرب المنتخب السوري وكالة تقدم الاخبارية.

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