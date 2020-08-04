2020/08/04 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية /المركز الخبري الوطني- تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 15 عائلة وبواقع 57 شخصاً محاصرين في بناية مكونة من أربعة طوابق تتضمن 21 شقة سكنية بعد ان اندلاع حريق في إحدى الشقق المتخذة كمخزن من قبل أحد المحال التجارية في البناية ذاتها.واضافت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،إنها استخدمت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ 15 عائلة نتيجة حريق التهم بناية في الديوانية ( صور) المركز الخبري الوطني.

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