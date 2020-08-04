2020/08/04 | 15:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم الكاظمي: رئيس الوزراء وجه بتخصيص جلسة استثنائية لايجاد حلول للعام الدراسي المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الكاظمي: رئيس الوزراء وجه بتخصيص جلسة استثنائية لايجاد حلول للعام الدراسي المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الكاظمي: رئيس الوزراء وجه بتخصيص جلسة استثنائية لايجاد حلول للعام الدراسي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).