نفوق أسماك الدلمج.. وزارة الزراعة تكشف القصة الكاملة

2020/08/04 | 15:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أوضحت وزارة الزراعة، الاثنين، تفاصيل حادثة نفوق الأسماك في هور الدلمج بأحد مقتربات محا...

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