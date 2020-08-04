ملا طلال: الكاظمي وجه باعفاء موظف من أقارب وزير النقل وإحالته إلى التحقيق

2020/08/04 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء (04 آب 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل، وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر الرحلة.

وقال ملا طلا في مؤتمر صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل، وأمر بإحالته للتحقيق بسبب تأخر الرحلة إلى لبنان".

وأضاف، أن "الكاظمي، وجّه بالالتزام التام والكامل بتوقيتات الرحلات وحسب الجداول المقررة"، فيما أشار إلى أن "تعيين مدير الخطوط الجوية العراقية كان مخالفاً للأمر الديواني الخاص بحصر هذه المناصب برئيس الوزراء".





وبشأن الانتخابات، لفت ملا طلال إلى أن "تحديد موعد الانتخابات جاء بعد دراسة مستفيضة للمؤسسات المعنية"، مبينا أن "تحديد موعد الانتخابات تلبية للإرادة الشعبية ورغبة المرجعية وليس ردة فعل سياسية".

وأوضح، أن "قرار تحديد موعد الانتخابات هو من منطلق الالتزام بالبرنامج الحكومي، والحكومة تسعى لإجراء انتخابات بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت".

وأشار إلى أن "تحديد موعد الانتخابات تلبية للإرادة الشعبية ورغبة المرجعية وليس ردة فعل سياسية".

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بغداد اليوم- كركوك

أكدت إدارة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، التزامها الكامل بتطبيق القانون في حل مشاكل الاراضي والعقود الزراعية، مستغربة من المواقف الصادرة من بعض أعضاء مجلس النواب.

وقال محافظ كركوكً راكان سعيد الجبوري، في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء مصصطفى الكاظمي، الثلاثاء (04 آب 2020)، بتشكيل فريق عمل يكفل قدسية المناسبات الدينية ويمنع من انتشار فيروس كورونا خلال ممارسة الشعائر.

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تصريح صحفي لوكالة الانباء

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإجراء انتخابات بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي، إن "تحديد موعد الانتخابات جاء بعد دراسة مستفيضة للمؤسسات المعن

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