بالفيديو.. لحظة قصف إحدى قرى السليمانية من قبل طائرة مجهولة

2020/08/04 | 15:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر قصف بطائرة مسيرة مجهولة على إحدى القرى بمحافظة السليمانية العراقية، الثلاثاء، عن اندلاع حرائق بمزارع المواطنين دون وقوع خسائر بشرية....

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