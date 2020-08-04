تحالف عراقيون: العراق غير مستعد لجولة جديدة من الحوار مع واشنطن

2020/08/04 | 15:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر النائب عن تحالف عراقيون سالم طحيمر، الثلاثاء، أن العراق غير مسعد للجلوس الى طاولة الحوار مع الجانب الأمريكي خلال المدة القريبة.وقال طحيمر لـ /المعلومة/ إن “ العراق غير مهيأ حاليا لجولة ثانية من الحوار مع الجانب الأمريكي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد “، مرجاحا أن “تنطلق المفاوضات بالمرحلة الثانية […]

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