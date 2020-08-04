الكاظمي يوجه بتشكيل فريق عمل يكفل قدسية المناسبات الدينية ومنع انتشار كورونا

2020/08/04 | 15:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه رئيس الوزراء مصصطفى الكاظمي، الثلاثاء (04 آب 2020)، بتشكيل فريق عمل يكفل قدسية المناسبات الدينية ويمنع من انتشار فيروس كورونا خلال ممارسة الشعائر.

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