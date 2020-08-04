من أهوال الأستار - امال الحسين

2020/08/04 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين لست أدرى أين المفر ؟أنا هنا محتارأمام ذلك المستطاريقتني في كل يوم دارعلى بغتة يزورمكان الأمس المحتضريتلو كلماته الصغارمن أجل مزيد من الانتظاريبدو للكل يغامر.الكل حائرنفر هنا يسيرنفر هناك يستبصرنفر قائم يحتضر! يها السائر احترس من أمد يستصغرقيامك وقعودك في ذلك المساراحترس من زمن حاقريعاكس التياريخفي أحلامك وراء الستار.هناك ......





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