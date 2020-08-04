تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا في الانبار

2020/08/04 | 15:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار … أوضح رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الثلاثاء، تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال الراشد لـ /المعلومة/ إن “الاصابات الجديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 68 اصابة توزعت على قضاء الفلوجة 17 اصابة بينهم منتسبين بقيادة عمليات الانبار احدهم عسكري من محافظ البصرة والثاني عسكري ايضا […]

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