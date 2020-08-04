مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى 134 ألف إصابة

2020/08/04 | 15:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الخاص بفيروس كورونا لليوم 4 آب/أغسطس.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (16813) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1059619)".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1992) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 381

بغداد / الكرخ 309

مدينة الطب 104

النجف الأشرف 135

السليمانية 27

أربيل 82

دهوك 5

كربلاء 186

كركوك 64

ديالى 89

واسط 88

البصرة 127

ميسان 52

بابل 132

الديوانية 78

ذي قار 60

الأنبار 32

نينوى 33

صلاح الدين 8

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2836 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 373

بغداد الكرخ 330

مدينة الطب 66

النجف 129

السليمانية 44

أربيل 244

دهوك 60

كربلاء 296

كركوك 128

ديالى 89

واسط 106

البصرة 207

ميسان 135

بابل 194

الديوانية 97

ذي قار 41

الأنبار 68

المثنى 55

نينوى 112

صلاح الدين 62

- الوفيات 83 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 3

السليمانية 8

أربيل 5

دهوك 1

كربلاء 2

كركوك 3

ديالى 1

واسط 5

البصرة 6

ميسان 2

بابل 14

الديوانية 4

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 2

صلاح الدين 3

مجموع الشفاء: 96103 (نسبة الشفاء 71.3 %)

مجموع الإصابات: 134722

الراقدون الكلي: 33602

الراقدون في العناية المركزة: 511

مجموع الوفيات: 5017". اقرأ/ي أيضًا:

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