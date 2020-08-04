مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى 134 ألف إصابة


مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى 134 ألف إصابة
2020/08/04 | 15:59 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الخاص بفيروس كورونا لليوم 4 آب/أغسطس.   

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (16813) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1059619)".  

  - سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1992) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   381  

بغداد / الكرخ      309  

مدينة الطب        104  

النجف الأشرف    135  

السليمانية          27    

أربيل               82  

دهوك                5             

كربلاء             186  

كركوك             64  

ديالى               89  

واسط              88            

البصرة             127  

ميسان               52  

بابل                 132   

الديوانية            78   

ذي قار             60  

الأنبار               32      

نينوى                33  

صلاح الدين        8               

  - الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 2836 حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة   373  

بغداد الكرخ     330    

مدينة الطب      66    

النجف            129  

السليمانية        44         

أربيل            244  

دهوك            60                 

كربلاء        296  

كركوك       128    

ديالى          89  

واسط         106  

البصرة       207  

ميسان         135  

بابل           194  

الديوانية       97   

ذي قار        41  

الأنبار          68  

المثنى          55  

نينوى          112  

صلاح الدين    62     

  - الوفيات   83    حالة  وكما يلي:  

بغداد الرصافة     8  

بغداد الكرخ        9  

مدينة الطب        2  

النجف             3  

السليمانية          8  

   أربيل          5  

دهوك            1                  

كربلاء          2  

كركوك         3  

ديالى            1  

واسط           5  

البصرة         6  

ميسان          2  

بابل           14  

الديوانية       4  

ذي قار        2     

المثنى          3                 

نينوى           2  

صلاح الدين      3                

 مجموع الشفاء:    96103      (نسبة الشفاء  71.3  %)                        

مجموع الإصابات:   134722                                                  

الراقدون الكلي:         33602                                                      

الراقدون في العناية المركزة: 511                                                    

مجموع الوفيات:   5017". اقرأ/ي أيضًا: 

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