برشلونة يتخلى عن 6 لاعبين لتحقيق أهدافه في الميركاتو الصيفي

2020/08/04 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يسعى نادي برشلونة الاسباني للتخلي عن عدد من لاعبيه، من أجل التعاقد مع أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق.وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن “الإدارة الفنية في برشلونة تعمل على بيع كوتينيو وتوديبو ورافينيا، المعارين إلى بايرن ميونخ وشالكة وسيلتا فيجو على الترتيب”.وأضافت ان “برشلونة سيتخلى كذلك عن ثلاثي الفريق، […]

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