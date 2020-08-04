الفتح: القوى السياسية تسعى لجعل المحافظة الكبيرة بثلاث دوائر انتخابية والصغيرة بدائرتين

2020/08/04 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن النقطة الخلافية بشأن جدول الانتخابات، مبينا أن بعض القوى يتمحور اعتراضها حول تعدد الدوائر الانتخابية.

النائب عن التحالف عدي الشعلان ابو الجون قال في تصريح، إن البعض يرى أن الدوائر المتعددة تجعل من القضاء دائرة انتخابية واحدة، موضحا أن الدستور ينص بأن كل مئة ألف ناخب يضمنون مقعدا نيابيا واحدا.

وأضاف، أن الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية فيها الكثير من المشاكل، مشيرا إلى أن هناك توجها للقوى السياسية بجعل المحافظة الكبيرة بثلاث دوائر انتخابية والصغيرة بدائرتين.

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