بدءاً من الشهر المقبل.. مسؤول إيراني يرجح وصول وفيات كورونا إلى 1600 يومياً

2020/08/04 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

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متابعة- بغداد اليوم

حذر مسؤول صحي إيراني، اليوم الثلاثاء، من أنه قد لا يكون مفر من فرض حكم عسكري في البلاد مع احتمال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 10 مرات، وتسجيل نحو 1600 وفاة يوميا بحلول سبتمبر.

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا محبوب رضا محمود فر، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: "سنواجه مرحلة خطيرة في مكافحة الفيروس في سبتمبر المقبل، وفي حال استمرار الوضع الراهن نتوقع أن تتضاعف أعداد المصابين بنحو 10 مرات، وتسجيل 1600 حالة وفاة على الأقل يوميا".

وأضاف: "للأسف فإن الحكومة استعجلت في رفع الإغلاق واستئناف الأعمال وهي تكتفي حاليا بتقديم النصائح، وأعتقد أن الحكومة ارتكبت خطأ بقرار إجراء امتحانات الشهادة العامة وينبغي إلغاء جميع الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين".

واعتبر محبوب فر، أنه "لن يكون أمام الحكومة في الخريف المقبل سوى فرض حجر صحي صارم لمدة شهرين، وهذا لن يتحقق سوى عبر فرض حكم عسكري".

وسجلت إيران في وقت سابق من اليوم، 212 وفاة و2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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بغداد اليوم - متابعة

حددت وزارة الصحة العراقية ، موعداً لحسم أحد خياري المضي بتوصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالغاء الحظر بعد العيد أو استمرار الاجراءات التي كانت متبعة قبله.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية - د.



سيف البدر أنه &

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء (04 آب 2020)، تسجيل 83 حالة وفاة وأكثر من 2800 إصابة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد ف

بغداد اليوم- متابعة

حذر باحثون من كلية لندن الجامعية، ومدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، من أن العالم مهدد بموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، أقوى بنحو مرتين من الموجة الأولى، ما لم يتم وضع استراتيجية عزل محكمة مع عودة الطلاب إلى المدارس

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