كورونا يضرب معسكر المنتخب السوري في حلب

2020/08/04 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن اتحاد الكرة السوري، اليوم الثلاثاء، إصابة عدد من أفراد الجهازين الفني والإداري واللاعبين بالمنتخب الأول بفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعهم للاختبارات الطبية، فور التحاقهم الإثنين بالمعسكر المغلق بحلب.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني والكادر الفني والإداري يوم أمس عن إصابة اللاعبين، مارديك مارديكيان ومحمد عنز وأحمد أشقر وأحمد الأحمد فيروس كورونا".

وتابع: "ومن الكادر الفني والإداري، عساف خليفة و وسام غيبورو مهند أسعد، وبناء عليه تم عزل اللاعبين والجهاز بشكل كامل بعيداً عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم".

إدارة المنتخب اتخذت منذ اللحظة الأولى بالمعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية وعزلت اللاعبين الذين يشعرون بأية أعراض داخل غرفهم مباشرة.

وكان التونسي نبيل معلول، المدير الفني لنسور قاسيون قاد أمس الإثنين أول تدريبات المنتخب السوري، بحضور 23 لاعبا هم: أحمد مدينة، إبراهيم عالمة، حسين الجويد، زكريا حنان، خالد كردغلي، خطاب مشلب، عبد الرزاق المحمد، سعد أحمد، أحمد أشقر، كامل حميشة، محمد عنز، خالد المبيض، محمد ريحانية، ماهر دعبول، وائل الرفاعي، أحمد الأحمد، محمد مالطا، محمد المرمور، كامل كواية، محمد البري، يوسف قلفا، مارديك مردكيان وعلاء الدين الدالي.

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