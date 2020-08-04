العراق: 2836 إصابة و83 وفاة جديدة بكورونا

2020/08/04 | 16:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1992 حالة شفاء من كورونا يقابلها 2836 اصابة جديدة و83 وفاة في عموم مناطق البلاد....

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