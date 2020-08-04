العراق يسجل 83 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/08/04 | 16:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد وفيات كورونا تشهد انخفاضا نسبيا - الصورة لسكاي نيوز

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