الكاظمي يوبخ وزير النقل ويقيل مدير الخطوط الجوية العراقية على خلفية تأخر اقلاع الطائرة المتجهة لبيروت

2020/08/04 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

وبخ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير النقل ناصر الشبلي، بعد تأخر اقلاع طائرة الخطوط الجوية العراقية المتجه إلى بيروت.

واصدر الكاظمي عدة قرارات منها الغاء تكليف مدير الخطوط الجوية العراقية علي محسن هاشم وإعادة المدير السابق، وفتح تحقيق مع مدير محطة بغداد قحطان محمود وانهاء تكليف الشخص الذي سبب بتأخر الطائرة وهو احمد عاصم حسين البندر.

يذكر أن العراق لديه حالات عديدة بتأخر الطائرات وعدم الالتزام بالمواعيد، كما ان ابن وزير النقل الأسبق هادي العامري قام بإعادة طائرة تعود للخطوط الشرق الأوسط اللبنانية بسبب تأخره وأصدرت وزارة النقل قرارا بعدم الهبوط الا بعد جلب ابن العامري إلى بغداد.

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