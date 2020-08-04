طلاب السادس الاعدادي يشنون حملة ضد الحكومة للمطالبة بـ”التراكمي” ويقارنون: مصر انقذت طلابها و العراق لا!

2020/08/04 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد شن طللاب الصف السادس الاعدادي في العراق حملة جديدة ضد الحكومة للمطالبة بأقرار اعتماد المعدل التراكمي كدرجة نجاح لهم من اجل ابعادهم عن خطر الإصابة بفيروس كورونا في حال اجراء الامتحانات الوزارية داخل القاعات مطلع أيلول المقبل وفقا لما أعلنته وزارة التربية سابقا بقرار تأجيل الامتحانات .انريد حقنا#المعدل_التراكمي_الاختياري pic.twitter.com/unzFkZI9r2 — […]

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