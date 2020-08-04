عضو بالطاقة النيابية يقدم مقترحاً لإضافة 1000 ميكاواط لمنظومة الكهرباء بـ ’’مبالغ بسيطة’’

2020/08/04 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

السليطي مخاطباً هيأة رئاسة مجلس النواب .... و لجنة الطاقة النيابية .... و السيد رئيس مجلس الوزراء .. و السيد وزير الكهرباء......بالإمكان إضافة ١٠٠٠ ميكاواط من محطات الديزل خلال فترة قصيرة وبمبالغ بسيطة وهذه الطاقة تعادل ضعف الطاقة التي من المقرر استيرادها من الربط الخليجي والتي لا تتجاوز (٥٠٠ ميكاواط) وتزيد بأكثر من ٦٠% من الطاقة التي تم شرائها من محطة كار الاستثمارية في كردستان و التي تقدر ب (٣٥٠ ميكاواط) وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي ان احد مصادر الإنتاج الحكومي من الطاقة الكهربائية هي محطات الديزل.



ولأداء الواجب الرقابي زار النائبان صادق السليطي وسعد الحلفي عدد من محطات إنتاج الديزل ( محطة الحرية ومحطة علي سبع ومحطة الكاظمية ) وأوضح النائبان ان محطات الديزل تعاني الاهمال وعدم الصيانة مما تسبب بنقصان كبير جدا بطاقاتها وتوقف إنتاجها .حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجموع محطات الديزل بالبلد حوالي (٢٠٠٠ ميكاواط ) وهي محطات نصبت حديثا بعد ٢٠٠٥ .وبلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية لها هذا الصيف ( ٦٠٠ ميكاواط ) وهو إنتاج متدني يشكل ٣١% من الطاقة التصميمية .ومع حاجة البلد للميكاواط الواحد يستلزم تطبيق برنامج صيانة سريع وعاجل وتخصيص مبالغ للصيانة على ان ينفذ من قبل كوادر الوزارة لا عن طريق ابرام عقود الصيانة الفاسدة مما يسهم بأدخال سعات توليدية تقدر ب ١٠٠٠ ميكاواط للمنظومة الوطنية في وقت قصير .علماً ان الوقود المستخدم لهذه المحطات هو وقود HFO وهو متوفر بكميات جيدة لدى مصافي وزارة النفط ويباع باسعار رمزية بسعر مائة ألف دينار للطن الواحد على وزارة الكهرباء.

وفيما يخص محطات الديزل بالعاصمة بغداد بين السليطي ان الطاقة التصميمية لمحطات الديزل ببغداد / ٣٠٠ ميكاواط والإنتاج الفعلي لهذا اليوم / ٢٥ ميكاواط واشار السليطي ان ارقام الانتاج صادمة في ظل احتياج البلد للميكاواط الواحد ومن المؤسف التفريط بهذه الوحدات الإنتاجية !!!!!!!! ولغرض تسليط الضوء على هذا الملف نطالب السيد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بتشكيل لجنة من المختصين لتنظيم برنامج صيانة عاجل وسريع لجرد الاحتياجات اللازمة لتشغيل تلك المحطات بأسرع ما يمكن على ان يسند العمل حصرا الى ورش الديزلات والمحطات او شركات الوزارة كشركة تأهيل منظومات الطاقة الكهربائية او اي شركة إنتاج بالوزارة وإلغاء كافة العقود المبرمة والمتوقفةبسبب الأزمة المالية كونها عقود مرتفعة الكلف وعديمة الفائدة وكلنا ثقة بكوادر الوزارة من مهندسين وفنيين على صيانة وتشغيل تلك الوحدات بعد توفير الأدوات الاحتياطية ومستلزمات الصيانة والتشغيل .

المكتب الإعلامي للنائب المهندس صادق السليطي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية٤ تموز ٢٠٢٠

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