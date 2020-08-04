بالوثيقة.. نحو ملياري دينار قيمة ماكان يهرب من سعات الانترنت في محافظة عراقية واحدة شهرياً

2020/08/04 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداعلن وزير الاتصالات اركان شهاب احمد، اليوم الثلاثاء 4 اب 2020، عن اولى نتائج عمليات الصدمة الخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية .حيث ذكر احمد ان في بيان ان "وزارته سوقت عن طريق منفذيها الموصل وربيعة الرسميين سعات انترنت بسعة 336_STM بقيمة ملياري دينار تقريبا في محافظة نينوى شهريا".وأكد "قدرة الحكومة واصرار رئيس الوزراء على فرض سيادة الدولة والعمل على تأمين شبكات الاتصالات من عبث العابثين"، مشيرا الى ان "الجهات المتورطة بعمليات التهريب قد احيلت الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل وفق القوانين العراقية النافذة".وقدمت الوزارة شكرها "لكل الجهات التي ساندتها في عمليات الصدمة بدءا من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء الذي اشرف مباشرة على تنفيذ هذه العمليات ومرورا بحكومة اقليم كردستان العراق وقواتنا الامنية في جهازي المخابرات الوطني والامن الوطني وقوات الرد السريع والقوات الماسكة للارض وقوات الاسايش ".

واعلنت وزارة الإتصالات في وقت سابق، ضبط أوكار ومحطات وأبراج لتهريب سعات الانترنت في ديالى ونينوى.

وقالت الوزارة في بيان، "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واشراف وزير الاتصالات اركان الشيباني نفذت وزارة الاتصالات وبالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات وباسناد قواتنا الامنية البطلة بمختلف صنوفها عملية نوعية مباغتة".

واضافت انها "طالت أوكار ومحطات وأبراج المهربين في محافظتي ديالى ونينوى للقضاء على عمليات تهريب سعات الانترنت الدولية حيث توافرت معلومات عن وجود ابراج ومحطات للتهريب".وتابعت، انه "انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات على انهاء ملف التهريب بشكل كامل ورفد موازنة الدولة بايرادات مالية كبيرة والقضاء على مافيات التهريب التي نخرت الاقتصاد العراقي، واستمرارا لعمليات الصدمة التي اطلقتها وزارة الاتصالات في 13 حزيران من هذا العام فقد تمكنت فرق وزارة الاتصالات هذا اليوم من تدمير عدد من ابراج المهربين ومصادرة العديد من الاجهزة والمحطات العائدة للمهربين ".

وتعاهد الوزارة "ابناء شعبنا على فرض هيبة وسيادة الدولة وتحسين الخدمة الواصلة للمواطنين مطلع العام المقبل ، داعين في الوقت نفسه الجميع للتعاون مع وزارة الاتصالات لانهاء هذا الملف وصولا لخدمة انترنت ممتازة وبكلفة اقل".وجدد وزير الاتصالات دعوته للشركات المجهزة لخدمة الانترنت ال (ISPS)الى ضرورة التعاون مع وزارة الاتصالات خدمة لابناء شعبنا ووطننا، وفقا للبيان.

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بيان

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