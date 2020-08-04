كاسياس يعتزل كرة القدم رسميا

2020/08/04 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما، بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت أكثر من 20 عاما في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الذي توج معه بطلا للعالم عام 2010.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الأيام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول إلى اللقاء".

وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل إليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وخاض كاسياس مسيرة أسطورية مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه، إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا".

وقد خاض 725 مباراة، وهو الثاني تاريخيا خلف حامل الرقم القياسي راؤول غونزاليس مع 741 مباراة، وقد شهدت تتويجه بـ19 لقبا أبرزها 3 في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإسباني واثنان في كأس إسبانيا.

وانتقل الحارس الملقب بـ"القديس" في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي، الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت 3 ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا عامي 2008 و2012.

وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبا بحسب فيفبرو) 5 سنوات متتالية بين 2008 و2012.

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