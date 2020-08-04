2020/08/04 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتب / جدل فاضل الصحاف في 19 تمّوز/يوليو، علّق «الاتحاد الوطني الكردستاني» مشاركته في البرلمان الكردي العراقي، مما أدّى إلى تعطيله فعلياً.وتُعد هذه الانتكاسة أحدث مثال على محاولات القادة المحليّين تسجيل نقاط سياسيّة في الوقت الذي يرزخ فيه «إقليم كردستان العراق» تحت الصدمات المتتالية للأزمة الماليّة، ووباء فيروس كورونا، والغارات العسكريّة من قبل إيران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانقسامات في «إقليم كردستان العراق» تكلّف الولايات المتّحدة شريكاً موثوقاً به) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانقسامات في «إقليم كردستان العراق» تكلّف الولايات المتّحدة شريكاً موثوقاً به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).