2020/08/04 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعت النائبة يسرى رجب، الاثنين، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية بشأن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وإقراره، مؤكدة زيادة ظاهرة العنف وارتكاب الجرائم داخل نطاق الأسرة نتيجة الحجر الصحي.وقالت رجب في بيان تلتقه /المعلومة/ إن “مجلس الوزراء صوت اليوم على قانون الحماية من العنف الأسري، و سيحيله إلى مجلس النواب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تطالب البرلمان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تطالب البرلمان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).