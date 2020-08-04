نمو صادرات مصر الغذائية 2.2% في النصف/1

2020/08/04 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، الثلاثاء، إن صادرات مصر من الغذاء زادت 2.2 بالمئة في النصف الأول من العام لتبلغ 1.8 مليار دولار.

أسهمت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 14 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في النصف الأول من 2020، وفقا لبيان أصدره المجلس.

وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية شكلت 55 بالمئة من إجمالي الصادرات الغذائية لتلك الفترة وبقيمة بلغت 983 مليون دولار.

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