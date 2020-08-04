هيئة الاعلام تصدر توضيحا بشأن ايقاف بث قنوات فضائية

2020/08/04 | 16:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نفت هيئة الاعلام والاتصالات، الثلاثاء، التوجه لايقاف بث قنوات فضائية عراقية.وقال مدير تنظيم المرئي والمسموع، حسين زامل، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ما نشر على موقع المركز الخبري وكروبات اعلامية كثيرة بخصوص نية هيئة الاعلام والاتصالات اغلاق او ايقاف بث قنوات فضائية خبر غير صحيح ولا وجود له”.واعتبر أن “هذه مجرد […]

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