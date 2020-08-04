نائب مخاطباً الحلبوسي بشأن تعطيل البرلمان: إذا كان هدفك من ذلك سياسياً فأخبرنا!

2020/08/04 | 16:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، رئاسة البرلمان الى توضح أسباب تعطيل عمل مجلس النواب الى اليوم.وقال العكيلي لـ /المعلومة/ إن “استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب غير صحيح”، مشيرا الى ان “على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي توضيح أسباب التعطيل اذا كان الغرض منه سياسيا”.وأضاف، أن “أكثر من 170 نائبا […]

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