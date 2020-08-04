2020/08/04 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سامراء..التحالف ينفذ ضربة جوية ضد داعش في جبال حمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سامراء..التحالف ينفذ ضربة جوية ضد داعش في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سامراء..التحالف ينفذ ضربة جوية ضد داعش في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).