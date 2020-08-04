هيأة الاتصالات تنفي أنباء إغلاق وإيقاف بث قنوات فضائية

2020/08/04 | 16:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ردت هيأة الاعلام والاتصالات، على أنباء نيتها بإغلاق وإيقاف بث قنوات فضائية عاملة في العراق.

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