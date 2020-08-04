الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن العام الدراسي المقبل وزيارات شهر محرم [موسع]

2020/08/04 | 16:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، توجيهاً بشأن العام الدراسي المقبل وزيارات شهر محرم.

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