نائبة تطالب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة قانون الحماية من العنف الأسري

2020/08/04 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب يسرى رجب، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وإقراره، مؤكدة زيادة ظاهرة العنف وارتكاب الجرائم داخل نطاق الأسرة نتيجة الحجر الصحي.وقالت رجب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء صوت اليوم على قانون الحماية من العنف الأسري، و سيحيله إلى مجلس …

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