هل يمكن العودة الى الدائرة الانتخابية الواحدة ؟

2020/08/04 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عدم امكانية العودة الى الدائرة الانتخابية الواحدة، مبينة ان الجداول المتعلقة بقانون الانتخابات لم تحسم بعد وبانتظار توافق الكتل بشأنها.وقال عضو اللجنة القانونية حسن فدعم لـ/المعلومة/ ان “قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب حسم موضوع الدوائر الانتخابية بجعل المحافظة الواحدة دوائر متعددة”.واضاف ان “امر الجداول الخاصة […]

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