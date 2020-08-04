الشعالية.. والهلال..وأنا - عبد السلام الزغيبي

2020/08/04 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي تأسس نادي الهلال الرياضي الثقافي، المعروف بنغازياً بإسّم (الهيلاهوب) في عام 1950 على أيدي مجموعة من رجال بنغازي، وقد تم إشهاره عام 1952.كان الهلال في خمسينيات القرن الماضي من أقوى الفرق الرياضية في برقة إلى جانب (الاهلي) و(النجمة) .



واستمر تألق الهلال في فترة الستينيات،التي تعتبر من الفترات الذهبية بالنسبة لكرة القدم الليبية .برع الهلال في مختلف أنواع الرياضة الفردية والجماعية، وأشتهر بالل ......





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