الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استيراد الكهرباء من تركيا

2020/08/04 | 17:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استيراد 650 ميكا واط من تركيا وشركة "كارل"، لرفع ساعات...

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