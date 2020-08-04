2020/08/04 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا.. متخصص يكشف سبب ارتفاع وفيات العراق مقارنة ببقية الدول العربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا.. متخصص يكشف سبب ارتفاع وفيات العراق مقارنة ببقية الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).