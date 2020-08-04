جامعة عراقية تعلن عن وظائف شاغرة

2020/08/04 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن وظائف شاغرة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الاهلية.

وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "بحسب توجيهات وزير التعليم العالي ا.د نبيل كاظم عبد الصاحب لتعيين حملة الشهادات العليا تعلن الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الاهلية عن حاجتها إلى كادر تدريسي للتعين على ملاكها الدائم".

وأضاف البيان، أن "التخصصات المطلوبة، دكتوراه او ماجستير هندسة كهرباء، دكتوراه او ماجستير الكترونيك وليزر، دكتوراه او ماجستير طب الحياة او اجهزة طبية، دكتوراه او ماجستير اختصاص علم اللغة الإنكليزي".

وتابع البيان بشان التخصصات المطلوبة، "دكتوراه او ماجستير اختصاص الأدب الانكليزي، دكتوراه او ماجستير اختصاص طرائق تدريس(ELT)، دكتوراه او ماجستير هندسة ميكانيك، دكتوراه او ماجستير رياضيات".

وأكمل ان الجامعة بحاجة ايضا إلى " دكتوراه او ماجستير مهندس تقني اجهزة طبية، دكتوراة او ماجستير فسلجة، دكتوراه او ماجستير فيزياء طبية، دكتوراه او ماجستير كيمياء طبية، ماجستير علوم او هندسة حاسبات".

واشار بيان التعليم العالي إلى أنه "بعد دراسة السيرة الذاتية للمتقدمين يتم التواصل مع اصحابها وعلى الراغبين بالتقديم إرسال سيرتهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني للجامعة او تسليمها مباشرة الى الجامعة".

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بيان

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